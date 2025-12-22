 Перейти к основному контенту
Общество
0

Премьер-министр Армении опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер песни «Дождись» от Uma2rman
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в России, опубликовал видеоролик на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В качестве музыкального сопровождения Пашинян использовал песню «Дождись» Олега Газманова в исполнении группы Uma2rman.

«Доброе утро! Хорошего дня, я люблю всех», — написал премьер-министр под своей публикацией.

Саммит глав СНГ в Петербурге начнется с экскурсии по Эрмитажу
Политика

21 декабря Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом. В этот же день в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие в нем приняли лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. В расширенном формате к заседанию присоединились в том числе президент Узбекистана и министр торговли Индонезии. По итогам встречи страны ЕАЭС подписали соглашение о зоне свободной торговли с островным государством.

22 декабря Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Антонина Сергеева
Армения Никол Пашинян видео Санкт-Петербург
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
