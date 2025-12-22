«Билайн» и Т2 будут рассылать сообщения пользователям через Mах
Пользователи «Билайна» и Т2 будут получать уведомления через национальный мессенджер Мах. Об этом РБК сообщила пресс-служба платформы Мах.
Пользователи будут получать сообщения при помощи технологии Rich Media, позволяющей добавлять изображения, GIF, видео, аудио, цифровые кнопки для активных действий, формы и карусели товаров. За счет партнерства операторы связи и мессенджер рассчитывают обеспечить большую прозрачность в вопросах кибербезопасности.
«Объединение усилий и компетенций повысит барьеры для киберпреступников с точки зрения подмены номеров для совершения мошеннических звонков и значительно сократит объемы рассылки фишинговых сообщений пользователям», — передает пресс-служба платформы Mах.
В декабре 2025 года национальный мессенджер Мax объявил о преодолении отметки 75 млн зарегистрированных пользователей. В декабре его среднесуточная аудитория достигла 45 млн человек.
Президент Владимир Путин на прямой линии, говоря о создании национального мессенджера Max, отметил, что его создание было правильным шагом. Глава государства также подчеркнул, что проблемы иностранных мессенджеров в России заключались в том, что руководство стран, где их создали, отказывалось соблюдать российские законы.
