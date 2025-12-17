 Перейти к основному контенту
Общество
0

В мессенджере Мах зарегистрировались 75 млн пользователей

В мессенджере Мах зарегистрировались 75 млн пользователей и ввели цифровой ID
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный мессенджер Мax объявил о преодолении отметки 75 млн зарегистрированных пользователей. В декабре его среднесуточная аудитория достигла 45 млн человек. Об этом РБК сообщила пресс-служба платформы.

С момента запуска пользователи отправили через мессенджер более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. На платформе создано более 122 тыс. публичных каналов, на которые подписаны более 35 млн человек.

Важным нововведением стал запуск 15 сентября сервиса «Цифровой ID». Это аналог бумажных документов в формате QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента или многодетного родителя. В приложении можно хранить электронные версии основных документов: паспорта, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС, водительских прав и даже свидетельства о рождении ребенка.

Мax развивается не только как мессенджер с аудио- и видеозвонками, чатами и переводами, но и как платформа для бизнес-сервисов в формате мини-приложений. Приложение внесено в реестр российского ПО и доступно на всех основных платформах.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Мессенджер Max социальные сети пользователи

Материалы по теме
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Max
Общество
В Госдуме предложили подтверждать возраст при покупке алкоголя через Max
Общество
В мессенджере Max начал действовать режим семейной защиты
Общество
