В мессенджере Мах зарегистрировались 75 млн пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный мессенджер Мax объявил о преодолении отметки 75 млн зарегистрированных пользователей. В декабре его среднесуточная аудитория достигла 45 млн человек. Об этом РБК сообщила пресс-служба платформы.

С момента запуска пользователи отправили через мессенджер более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. На платформе создано более 122 тыс. публичных каналов, на которые подписаны более 35 млн человек.

Важным нововведением стал запуск 15 сентября сервиса «Цифровой ID». Это аналог бумажных документов в формате QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента или многодетного родителя. В приложении можно хранить электронные версии основных документов: паспорта, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС, водительских прав и даже свидетельства о рождении ребенка.

Мax развивается не только как мессенджер с аудио- и видеозвонками, чатами и переводами, но и как платформа для бизнес-сервисов в формате мини-приложений. Приложение внесено в реестр российского ПО и доступно на всех основных платформах.