СВР сообщила об интересе чиновников из Украины к отъезду за рубеж

Украинские чиновники и бизнесмены стали чаще обращаться в посольства Украины в европейских странах за помощью в получении там вида на жительство, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на украинские дипмиссии. Как отметили в СВР, многие представители украинской элиты «уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы».

«Особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах. Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки», — говорится в сообщении.

В начале декабря американский журнал The National Interest сообщил, что все больше «украинских олигархов» выбирают Израиль для своего жительства, так как местное иммиграционное законодательство предоставляет украинцам еврейского происхождения гражданство по прибытии, льготное налоговое законодательство и «фактическую неприменимость закона об экстрадиции».

Именно в Израиль переехал соратник Зеленского и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич на фоне коррупционного скандала с его участием.

В ноябре 2025 года специализированные коррупционные органы Украины НАБУ и САПО обнародовали доказательства получения высокопоставленными чиновниками и членами ближайшего окружения Зеленского откатов на общую сумму $100 млн с украинским оператором атомной энергетики «Энергоатом». Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики), министр энергетики Светлана Гринчук, глава Офиса президента Андрей Ермак.