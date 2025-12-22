 Перейти к основному контенту
СВР сообщила об интересе чиновников из Украины к отъезду за рубеж

СВР: чиновники из Украины стали чаще интересоваться отъездом за рубеж
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Украинские чиновники и бизнесмены стали чаще обращаться в посольства Украины в европейских странах за помощью в получении там вида на жительство, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на украинские дипмиссии. Как отметили в СВР, многие представители украинской элиты «уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы».

«Особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах. Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки», — говорится в сообщении.

СВР связала сокрытие на Украине данных о дезертирах с делом Миндича
Политика
Фото:Reuters

В начале декабря американский журнал The National Interest сообщил, что все больше «украинских олигархов» выбирают Израиль для своего жительства, так как местное иммиграционное законодательство предоставляет украинцам еврейского происхождения гражданство по прибытии, льготное налоговое законодательство и «фактическую неприменимость закона об экстрадиции».

Именно в Израиль переехал соратник Зеленского и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич на фоне коррупционного скандала с его участием.

«Украинская правда» нашла Миндича в Израиле
Политика
Тимур Миндич

В ноябре 2025 года специализированные коррупционные органы Украины НАБУ и САПО обнародовали доказательства получения высокопоставленными чиновниками и членами ближайшего окружения Зеленского откатов на общую сумму $100 млн с украинским оператором атомной энергетики «Энергоатом». Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики), министр энергетики Светлана Гринчук, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
