 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

СВР связала сокрытие на Украине данных о дезертирах с делом Миндича

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Офис генерального прокурора Украины убрал из перечня публикуемых данных статистику вновь открытых уголовных дел по фактам самовольного оставления воинских частей ВСУ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР отметили со ссылкой на оценку «западного дипкорпуса», что это произошло на фоне «резкого падения морального духа украинских бойцов на фронте» и «небывалого роста случаев дезертирства» из-за коррупционного скандала с соратником президента Украины Тимуром Миндичем и высокопоставленными чиновниками.

СВР предупредила о новой схеме в Киеве для воровства денег Запада
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

10 ноября 2025 года специализированные коррупционные органы Украины НАБУ и САПО обнародовали доказательства получения высокопоставленными чиновниками и членами ближайшего окружения президента Владимира Зеленского откатов на общую сумму $100 млн с украинским оператором атомной энергетики «Энергоатом». По версии следствия, группу возглавлял соратник главы государства и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. Предприниматель успел покинуть страну.

Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики), министр энергетики Светлана Гринчук, глава Офиса президента Андрей Ермак.

В НАБУ заявили о подозрениях в адрес президента Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова, который в настоящее время возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и курирует переговоры с Россией в Стамбуле.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
СВР Владимир Зеленский Тимур Миндич ВСУ Александр Сырский
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле
Политика
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича
Политика
Миндича объявили в розыск на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50
Митрофанов назвал историческим достижение Сафонова в финале турнира ФИФА Спорт, 13:49
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 13:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46