СВР связала сокрытие на Украине данных о дезертирах с делом Миндича

Фото: Reuters

Офис генерального прокурора Украины убрал из перечня публикуемых данных статистику вновь открытых уголовных дел по фактам самовольного оставления воинских частей ВСУ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР отметили со ссылкой на оценку «западного дипкорпуса», что это произошло на фоне «резкого падения морального духа украинских бойцов на фронте» и «небывалого роста случаев дезертирства» из-за коррупционного скандала с соратником президента Украины Тимуром Миндичем и высокопоставленными чиновниками.

10 ноября 2025 года специализированные коррупционные органы Украины НАБУ и САПО обнародовали доказательства получения высокопоставленными чиновниками и членами ближайшего окружения президента Владимира Зеленского откатов на общую сумму $100 млн с украинским оператором атомной энергетики «Энергоатом». По версии следствия, группу возглавлял соратник главы государства и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. Предприниматель успел покинуть страну.

Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики), министр энергетики Светлана Гринчук, глава Офиса президента Андрей Ермак.

В НАБУ заявили о подозрениях в адрес президента Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова, который в настоящее время возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и курирует переговоры с Россией в Стамбуле.