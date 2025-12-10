В Петербурге арестовали мать по подозрению в утоплении новорожденного

В Петербурге мать арестовали по подозрению в утоплении новорожденного

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Жительницу Санкт-Петербурга Анастасию Скворцову, обвиняемую в убийстве новорожденного сына, арестовали до 7 февраля включительно.Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

«Скворцова <...> не возражала против удовлетворения ходатайства следствия», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, Скворцова признала вину и подтвердила показания, заявив о «проблемах с психическим состоянием».

Накануне следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины. По данным СК, утром 8 декабря Скворцов силой удерживала ребенка в тазу с водой, лишив его возможности дышать, в результате чего младенец скончался.

В тот же день ее задержали и предъявили обвинение в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК; до 20 лет лишения свободы).

Как сообщал 78.ru, Скворцова известна как блогер, автор курсов по родовой системе и психосоматике. Она разведена, у нее есть дочь 2017 года рождения, которая сейчас живет с отцом. Второй ребенок родился 21 ноября — на момент смерти ему было чуть больше двух недель.