Daily Mail узнал, что британская база не может принять ядерное оружие США

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

База британских ВВС Лейкенхит, где намерены разместить американские ядерные боеголовки, пока непригодна для использования, США хотят выделить $264 млн для ее ремонта. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на документ Пентагона.

В январе 2024 года The Telegraph со ссылкой на документы по госзакупкам Пентагона сообщила, что США хотят разместить ядерные боеголовки B61-12 на базе Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Суффолк на востоке Англии. Ранее американское ядерное оружие уже находилось на территории Британии, но в 2008 году его вывели из страны.

В июле 2025 года UK Defence Journal написал, что США разместил несколько боеголовок в Лейкенхите. Как отмечает Daily Mail, судя по документам Пентагона, этого не произошло, так как база «далека от готовности».

По информации издания, в предложениях Пентагона о финансировании содержится план капремонта базы, включающий снос нескольких существующих зданий, строительство защищенных разведывательных объектов и меры радиоэлектронной борьбы. Там также указано, что на базе будут работать более 200 военных США.

В документе отмечается, что здание находится в надлежащем состоянии, однако срок его эксплуатации истек. В частности, там приводится аргумент, что сотрудники базы не смогут иметь оперативного доступа к туалету.

Кроме того, указывается, что системы охлаждения и фильтрации воздуха находятся в неудовлетворительном состоянии, не подходят для работы с засекреченной информацией с ограниченным доступом в специальном помещении. На базе также не получится разместить дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование.

Согласно бюджетной смете ВВС на 2026 год, для строительства «надежного командного пункта» нужны $104 млн. Как пишет Daily Mail, его возведение запланировано на 2027 год. Строительство должно завершиться к июлю 2031 года.

Еще $149 млн потребуется для отдельного оперативного комплекса с оружейным складом и возможным хранилищем противотанкового оружия. Его строительство должно начаться не ранее 2028 года и завершиться также в 2031 году.