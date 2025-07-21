UKDJ узнал о первом размещении американских ядерных бомб в Британии с 2008 года

UK Defence Journal узнал о размещении ядерных бомб США в Британии

Ядерная гравитационная бомба B61-12 (Фото: SandiaLabs / Flickr)

Вашингтон впервые с 2008 года разместил на территории Великобритании несколько своих ядерных бомб, сообщает издание UK Defence Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о бомбах свободного падения B61-12. Из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико их доставили в недавно построенное в Великобритании безопасное хранилище, отмечает издание.

Оно напоминает, что во время холодной войны ядерное оружие было размещено на базе британских ВВС Лейкенхит. В 2008 году его вывезли оттуда в рамках программы разоружения.

B61-12 — это модернизированная тактическая ядерная бомба гравитационного типа малой мощности и точного наведения. Она разработана для использования с F-35A Lightning II.

Перемещение оружия такого типа максимально близко к европейскому театру военных действий может свидетельствовать о серьезном изменении ядерной стратегии НАТО на фоне ухудшения отношений с Россией, делает вывод UK Defence Journal.

Ни ВВС США, ни представители британского Минобороны не прокомментировали сообщение UKDJ.