UK Defence Journal узнал о размещении ядерных бомб США в Британии
Вашингтон впервые с 2008 года разместил на территории Великобритании несколько своих ядерных бомб, сообщает издание UK Defence Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Речь идет о бомбах свободного падения B61-12. Из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико их доставили в недавно построенное в Великобритании безопасное хранилище, отмечает издание.
Оно напоминает, что во время холодной войны ядерное оружие было размещено на базе британских ВВС Лейкенхит. В 2008 году его вывезли оттуда в рамках программы разоружения.
B61-12 — это модернизированная тактическая ядерная бомба гравитационного типа малой мощности и точного наведения. Она разработана для использования с F-35A Lightning II.
Перемещение оружия такого типа максимально близко к европейскому театру военных действий может свидетельствовать о серьезном изменении ядерной стратегии НАТО на фоне ухудшения отношений с Россией, делает вывод UK Defence Journal.
Ни ВВС США, ни представители британского Минобороны не прокомментировали сообщение UKDJ.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ