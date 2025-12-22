 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы

СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на Ясеневой улице в Москве

СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля во дворе многоквартирного дома на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек <...> возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, сказано в заявлении.

Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Общество

Об инциденте рано утром 22 декабря сообщили РЕН ТВ и агентство «Москва». По их данным, в результате случившегося пострадал человек, он оказался заблокирован в автомобиле. «МК» писал, что речь идет о 56-летнем мужчине по имени Фанил С. — его удалось достать из машины и госпитализировать в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел, после того как он сел в машину, отмечает телеграм-канал Baza.

