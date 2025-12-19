МВД предупредило о распространенной у мошенников схеме шантажа
Мошенники создают фишинговые копии сайтов, ложно обвиняют граждан в просмотре нелегального контента и шантажируют, угрожая опубликовать личные данные. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Правоохранители продемонстрировали один из распространенных примеров обмана. Преступники пишут потенциальной жертве в мессенджере, сообщают, что недавно та получила доступ к запрещенному контенту, а потом начинают угрожать. Для убедительности они могут прислать персональные данные жертвы и ссылки на профили в соцсетях. Информация может быть взята как из открытого доступа, так и с фишинговых сайтов, где авторизовался пользователь, объяснили в полиции. Чтобы личные сведения не были опубликованы, злоумышленники требуют выкуп.
«Независимо от используемых легенд вымогательство и угрозы распространения персональных данных — это уголовно наказуемые деяния. Любые попытки придать происходящему видимость законного наказания не меняют сути происходящего. Цель одна: получить деньги», — подчеркнули в МВД.
Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с электронным дневником. Под предлогом его перевыпуска или обновления злоумышленники получают доступ к банковским сервисам и персональным данным жертв. Преступники связываются с учениками или их родителями от имени школы и выманивают код из СМС, например для доступа к учетной записи на «Госуслугах».
