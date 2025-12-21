Объем импорта золота из России в Китай обновил рекорд и почти достиг $1 млрд

Китай в ноябре импортировал из России золота на рекордную за все время двусторонней торговли сумму — $961 млн, следует из данных китайской таможни, передает «РИА Новости».

В октябре импорт российского драгметалла Пекином составил $930 млн.

Всего за одиннадцать месяцев 2025 года китайский импорт российского золота составил $1,9 млрд.

В июне Bloomberg сообщил, что экспорт российских драгоценных металлов в Китай за первую половину года почти удвоился, достигнув $1 млрд, на фоне рекордных цен на золото и высокого внутреннего спроса.

Золотые резервы России за последний год выросли более чем на $92 млрд, свидетельствуют данные ЦБ. Этот рост считается рекордным. По состоянию на 1 ноября стоимость монетарного золота в хранилищах банка составляла $299,8 млрд. Годом ранее она достигала $207,6 млрд.