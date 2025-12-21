Объем импорта золота из России в Китай обновил рекорд
Китай в ноябре импортировал из России золота на рекордную за все время двусторонней торговли сумму — $961 млн, следует из данных китайской таможни, передает «РИА Новости».
В октябре импорт российского драгметалла Пекином составил $930 млн.
Всего за одиннадцать месяцев 2025 года китайский импорт российского золота составил $1,9 млрд.
В июне Bloomberg сообщил, что экспорт российских драгоценных металлов в Китай за первую половину года почти удвоился, достигнув $1 млрд, на фоне рекордных цен на золото и высокого внутреннего спроса.
Золотые резервы России за последний год выросли более чем на $92 млрд, свидетельствуют данные ЦБ. Этот рост считается рекордным. По состоянию на 1 ноября стоимость монетарного золота в хранилищах банка составляла $299,8 млрд. Годом ранее она достигала $207,6 млрд.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear