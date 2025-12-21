 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Зеленский анонсировал кадровые изменения в областных администрациях

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых изменениях в региональных администрациях. Об этом он сообщил в вечернем обращении к гражданам в своем телеграм-канале.

«Также на следующей неделе ожидают доклады относительно некоторых руководителей местных администраций, которых стоит уже заменить», — сказал он.

Зеленский также анонсировал «новые санкционные решения». Подробности он не уточнил.

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Политика
Геннадий&nbsp;Труханов

В начале декабря, как отмечает издание, украинский президент заявил о намерении заменить ряд руководителей областных военных администраций. Зеленский уточнил, что поручил подготовить соответствующие списки. Их представят премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер Алексей Кулеба и заместитель руководителя офиса президента Виктор Микита.

Ранее «РБК-Украина» узнало, что в офисе Зеленского после отставки его прежнего главы Андрея Ермака начинает постепенно простраиваться «пост-ермаковская» политика. «Сейчас каждый в политике будет прощупывать границы новой суверенной демократии», — сказал источник.

Однако издание тогда отметило, что в ближайшее время значимых новостей по теме кадровых перестановок в правительстве и назначений на высокие должности ждать не стоит.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Зеленский Украина кадровые перестановки
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
