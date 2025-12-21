Зеленский анонсировал кадровые изменения в областных администрациях
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых изменениях в региональных администрациях. Об этом он сообщил в вечернем обращении к гражданам в своем телеграм-канале.
«Также на следующей неделе ожидают доклады относительно некоторых руководителей местных администраций, которых стоит уже заменить», — сказал он.
Зеленский также анонсировал «новые санкционные решения». Подробности он не уточнил.
В начале декабря, как отмечает издание, украинский президент заявил о намерении заменить ряд руководителей областных военных администраций. Зеленский уточнил, что поручил подготовить соответствующие списки. Их представят премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер Алексей Кулеба и заместитель руководителя офиса президента Виктор Микита.
Ранее «РБК-Украина» узнало, что в офисе Зеленского после отставки его прежнего главы Андрея Ермака начинает постепенно простраиваться «пост-ермаковская» политика. «Сейчас каждый в политике будет прощупывать границы новой суверенной демократии», — сказал источник.
Однако издание тогда отметило, что в ближайшее время значимых новостей по теме кадровых перестановок в правительстве и назначений на высокие должности ждать не стоит.
