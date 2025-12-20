В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали семь человек

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

При столкновении грузовика и автобуса в Новосибирской области пострадали водитель и шесть пассажиров, сообщает местная прокуратура.

Авария произошла на 15-м км дороги «Северный обход». По данным прокуратуры, водитель автобуса при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовым автомобилем.

По данным ТАСС, автобус перевозил сотрудников склада Ozon.