В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали семь человек
При столкновении грузовика и автобуса в Новосибирской области пострадали водитель и шесть пассажиров, сообщает местная прокуратура.
Авария произошла на 15-м км дороги «Северный обход». По данным прокуратуры, водитель автобуса при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовым автомобилем.
По данным ТАСС, автобус перевозил сотрудников склада Ozon.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear