Власти предупредили о возможных сбоях мобильной связи в Петербурге

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Петербурге возможны перебои в работе мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

«Сегодня утром на территории Санкт-Петербурга была объявлена угроза БПЛА», — сообщили власти.

Там указали, что сейчас опасность, по данным МЧС, уже отменена. «Однако перебои с интернетом могут еще некоторое время сохраняться», — добавили в ведомстве.

Утром в Пулково также временно ограничили обслуживание рейсов.

В Ленинградской области также объявлялась опасность атаки дронов.