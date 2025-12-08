Власти предупредили о возможных сбоях мобильной связи в Петербурге
В Петербурге возможны перебои в работе мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.
«Сегодня утром на территории Санкт-Петербурга была объявлена угроза БПЛА», — сообщили власти.
Там указали, что сейчас опасность, по данным МЧС, уже отменена. «Однако перебои с интернетом могут еще некоторое время сохраняться», — добавили в ведомстве.
Утром в Пулково также временно ограничили обслуживание рейсов.
В Ленинградской области также объявлялась опасность атаки дронов.
