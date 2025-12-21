Орбан заявил, что завершение конфликта укрепит Украину

Виктор Орбан (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Конфликт с Россией ослабляет Украину, только его завершение может укрепить Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, запись своего выступления он опубликовал в социальной сети X.

«Тем временем война день ото дня ослабляет Украину. Мир — единственное, что может ее укрепить», — сказал Орбан.

Венгерский премьер добавил, что каждый, кто поддерживает Украину, должен хотеть мира и «хотеть его сейчас». Он также отметил, что крах Украины стал бы катастрофой для Венгрии, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы избежать этого.

Ранее Орбан заявил, что европейские лидеры считают, что украинский конфликт нужно использовать для ослабления Москвы, так как они воспринимают ее угрозой. Таким образом он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что ЕС видит лишь один план по урегулированию конфликта — ослаблять Россию и поддерживать Украину,