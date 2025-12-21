 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Орбан заявил, что завершение конфликта укрепит Украину

Орбан: завершение конфликта — единственное, что может укрепить Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Конфликт с Россией ослабляет Украину, только его завершение может укрепить Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, запись своего выступления он опубликовал в социальной сети X.

«Тем временем война день ото дня ослабляет Украину. Мир — единственное, что может ее укрепить», — сказал Орбан.

Венгерский премьер добавил, что каждый, кто поддерживает Украину, должен хотеть мира и «хотеть его сейчас». Он также отметил, что крах Украины стал бы катастрофой для Венгрии, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы избежать этого.

Орбан посоветовал «пристегнуть ремни» перед сложной неделей переговоров
Политика
Виктор Орбан

Ранее Орбан заявил, что европейские лидеры считают, что украинский конфликт нужно использовать для ослабления Москвы, так как они воспринимают ее угрозой. Таким образом он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что ЕС видит лишь один план по урегулированию конфликта — ослаблять Россию и поддерживать Украину,

Анастасия Луценко
Виктор Орбан Украина украинский конфликт
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года

