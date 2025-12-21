 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Министр обороны Бельгии пошутил про поездку на Украину с премьером

Министр обороны Бельгии пошутил о поездке на Украину с премьером Де Вевером
Сюжет
Военная операция на Украине
Тео Франкен и Барт де Вевер
Тео Франкен и Барт де Вевер (Фото: FranckenTheo / X)

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, поздравляя премьер-министра страны Барта Де Вевера с днем рождения, пошутил про их совместную поездку на Украину. Такой пост он опубликовал в социальной сети X.

К поздравлению Франкен приложил совместное с Де Вевером фото на фоне военно-транспортного самолета Airbus A400M. Когда было сделано фото — он не уточнил. Де Вевер с Франкеном уже посещали Украину в апреле этого года.

«На пути в Украину на А400М, наша первая поездка за границу [за пределы Евросоюза]», — написал в завершение поздравления Франкен.

Премьер Бельгии пошутил про дачу в Петербурге рядом с Депардье и Асадом
Политика
Барт де Вевер

Он добавил, что «ни Депардье, ни Асада поблизости нет», отсылая к шутке Де Вевера о том, что у него есть дача в Санкт-Петербурге, где его соседями являются актер Жерар Депардье и бывший президент Сирии Башар Асад.

Французский актер Жерар Депардье с января 2013 года имеет российское гражданство.

В декабре 2024 года замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что экс-лидер Сирии Башар Асад после свержения находится в России. В декабре 2025 года The Guardian со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что семья Асада ведет уединенную, спокойную и роскошную жизнь в Москве и ОАЭ. По данным Zeit, Асады проживают в трех квартирах в Москва-Сити.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, Де Вевер и Франкен не планировали поездку на Украину в ближайшее время. По данным агентства, заявление министра обороны стало шуткой ко дню рождения премьера.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Бельгия Украина Барт де Вевер

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Де Вевера похвалили в Бельгии после отказа ЕС использовать активы России
Политика
Премьер Бельгии пошутил про дачу в Петербурге рядом с Депардье и Асадом
Политика
Бельгия предупредила о Европе «на ножах» из-за активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Костылева перешла к новому тренеру после конфликта ее матери с Плющенко Спорт, 14:49
Министр обороны Бельгии пошутил про поездку на Украину с премьером Политика, 14:37
В Москве возбудили дело после нападения на журналистов «Известий» Общество, 14:28
Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на прямой линии Общество, 13:49
Швеция задержала российский контейнеровоз Adler Политика, 13:48
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице Город, 13:40
«Зеркало недели» сообщило, что Умеров просил защиты у США по делу Миндича Политика, 13:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Галлямов назвал «больной на всю голову» позвонившую ему утром журналистку Спорт, 13:32
Axios назвал задержание танкеров «посланием Мадуро» от США Политика, 13:26
Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении замороженных активов Политика, 13:23
В Саудовской Аравии выпал снег. Видео Общество, 13:19
Скончался инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин Политика, 12:47
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков Общество, 12:45
Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:40