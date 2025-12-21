Министр обороны Бельгии пошутил про поездку на Украину с премьером
Министр обороны Бельгии Тео Франкен, поздравляя премьер-министра страны Барта Де Вевера с днем рождения, пошутил про их совместную поездку на Украину. Такой пост он опубликовал в социальной сети X.
К поздравлению Франкен приложил совместное с Де Вевером фото на фоне военно-транспортного самолета Airbus A400M. Когда было сделано фото — он не уточнил. Де Вевер с Франкеном уже посещали Украину в апреле этого года.
«На пути в Украину на А400М, наша первая поездка за границу [за пределы Евросоюза]», — написал в завершение поздравления Франкен.
Он добавил, что «ни Депардье, ни Асада поблизости нет», отсылая к шутке Де Вевера о том, что у него есть дача в Санкт-Петербурге, где его соседями являются актер Жерар Депардье и бывший президент Сирии Башар Асад.
Французский актер Жерар Депардье с января 2013 года имеет российское гражданство.
В декабре 2024 года замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что экс-лидер Сирии Башар Асад после свержения находится в России. В декабре 2025 года The Guardian со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что семья Асада ведет уединенную, спокойную и роскошную жизнь в Москве и ОАЭ. По данным Zeit, Асады проживают в трех квартирах в Москва-Сити.
Как передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, Де Вевер и Франкен не планировали поездку на Украину в ближайшее время. По данным агентства, заявление министра обороны стало шуткой ко дню рождения премьера.
