Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

В понедельник в Москве ожидаются снег и гололедица

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В понедельник в Москве возможны снег, сильный ветер и гололедица, горожан призвали быть внимательными на улицах. Такое сообщение появилось в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Как отметили в публикации, снег и мокрый снег ожидаются в городе с 23:00 21 декабря по 18:00 22 декабря. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с и падение температуры до минус 5 градусов.

«Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», — предупредили в ведомстве.

В пресс-службе комплекса подчеркнули, что городские службы следят за состоянием дорог и проводят необходимые работы. При этом жителей Москвы попросили не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. Водителям напомнили, что важно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в течение дня 21 декабря в Москве может идти мокрый снег. Температура удержится на уровне плюс 1 градуса, но ощущаться будет примерно как минус 3 градуса из-за высокой влажности.