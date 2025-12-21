Москвичам пообещали зябкий день с мокрым снегом

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода

Днем температура воздуха будет держаться на уровне около плюс 1 градуса, но ощущаться - примерно как минус 3 из-за высокой влажности, достигающей 91%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2,3 м/с и порывами до 6 м/с.

Атмосферное давление будет держаться в пределах 744 мм рт. ст. Ожидаются необильные осадки в виде мокрого снега.

Погода будет преимущественно сырой и облачной.Ночью столбик термометра может опуститься до минус 2 градусов, вероятность осадков останется высокой, но они также будут умеренными с периодическими прояснениями. Перемен с ветром и атмосферным давлением не ожидается.