Москвичам пообещали зябкий день с мокрым снегом
Жителей Москвы сегодня ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода
Днем температура воздуха будет держаться на уровне около плюс 1 градуса, но ощущаться - примерно как минус 3 из-за высокой влажности, достигающей 91%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2,3 м/с и порывами до 6 м/с.
Атмосферное давление будет держаться в пределах 744 мм рт. ст. Ожидаются необильные осадки в виде мокрого снега.
Погода будет преимущественно сырой и облачной.Ночью столбик термометра может опуститься до минус 2 градусов, вероятность осадков останется высокой, но они также будут умеренными с периодическими прояснениями. Перемен с ветром и атмосферным давлением не ожидается.
