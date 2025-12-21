 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении замороженных активов

Лукаш: Россия на встрече в Вашингтоне подняла вопрос о замороженных активах
Светлана Лукаш
Светлана Лукаш (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Делегация России на встрече шерп G20 в Вашингтоне подняла вопрос о замороженных на Западе российских активах. Об этом заявила представитель страны Светлана Лукаш в интервью «РИА Новости».

«Пока этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе, но для нас он очень значим. Мы обращали внимание коллег», — отметила она.

Лукаш также охарактеризовала заморозку российских активов как «воровство».

Шерпа рассказала о подготовке в США к визиту Путина на саммит G20
Политика
Владимир Путин

Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15–16 декабря в Вашингтоне. Саммит G20 в Майами запланирован на декабрь 2026 года.

ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Антониу Кошта

19 декабря стало известно, что лидеры Евросоюза решили не использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Участники саммита ЕС приняли решение выделить Украине €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета блока. Предложение о применении замороженных российских активов было отклонено, писала Financial Times со ссылкой на источники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнял, что речь идет о беспроцентном кредите, а российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию». Лидеры ЕС также продлили все санкции против России на полгода.

Москва ранее неоднократно предупреждала, что любые действия с зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
активы России G20 Вашингтон российские активы обсуждение

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Мерц увидел «огромный ущерб» ЕС при отказе использовать активы России
Политика
Лавров связал попытки конфисковать активы России с нехваткой денег в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Костылева перешла к новому тренеру после конфликта ее матери с Плющенко Спорт, 14:49
Министр обороны Бельгии пошутил про поездку на Украину с премьером Политика, 14:37
В Москве возбудили дело после нападения на журналистов «Известий» Общество, 14:28
Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на прямой линии Общество, 13:49
Швеция задержала российский контейнеровоз Adler Политика, 13:48
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице Город, 13:40
«Зеркало недели» сообщило, что Умеров просил защиты у США по делу Миндича Политика, 13:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Галлямов назвал «больной на всю голову» позвонившую ему утром журналистку Спорт, 13:32
Axios назвал задержание танкеров «посланием Мадуро» от США Политика, 13:26
Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении замороженных активов Политика, 13:23
В Саудовской Аравии выпал снег. Видео Общество, 13:19
Скончался инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин Политика, 12:47
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков Общество, 12:45
Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:40