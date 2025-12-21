Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении замороженных активов

Лукаш: Россия на встрече в Вашингтоне подняла вопрос о замороженных активах

Светлана Лукаш (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Делегация России на встрече шерп G20 в Вашингтоне подняла вопрос о замороженных на Западе российских активах. Об этом заявила представитель страны Светлана Лукаш в интервью «РИА Новости».

«Пока этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе, но для нас он очень значим. Мы обращали внимание коллег», — отметила она.

Лукаш также охарактеризовала заморозку российских активов как «воровство».

Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15–16 декабря в Вашингтоне. Саммит G20 в Майами запланирован на декабрь 2026 года.

19 декабря стало известно, что лидеры Евросоюза решили не использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Участники саммита ЕС приняли решение выделить Украине €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета блока. Предложение о применении замороженных российских активов было отклонено, писала Financial Times со ссылкой на источники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнял, что речь идет о беспроцентном кредите, а российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию». Лидеры ЕС также продлили все санкции против России на полгода.

Москва ранее неоднократно предупреждала, что любые действия с зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ.