Москвичам пообещали пасмурный и неморозный день
Жителей Москвы 20 декабря ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.
В дневное время температура воздуха будет колебаться около нуля градусов. Влажность достигнет 89%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью около 4 м/с.
Атмосферное давление будет держаться на уровне 751 мм рт. ст., что соответствует норме для зимнего периода.
В выходные погода в Москве будет переменчивой. Дневные температуры будут держаться в районе от 0 до 2 градусов, а ночные могут опускаться до небольшого минуса. Вероятность осадков низкая, возможны легкий моросящий дождь или снег. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 749—754 мм рт. ст.
