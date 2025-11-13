В здании ГЭС-2 в Москве началась эвакуация
В здании ГЭС-2 в Москве началась эвакуация, сообщила пресс-служба дома культуры в телеграм-канале.
«Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло. Всего по периметру здания расположено 32 выхода», — говорится в сообщении.
Причину эвакуации в ГЭС-2 не озвучили, сообщив, что в ближайшее время станет известен режим работы здания.
Собеседник ТАСС сообщил, что в доме культуры сработала пожарная сигнализация. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, пишет агентство.
Ранее в октябре эвакуацию из-за пожарной тревоги провели в здании Арбитражного суда в Москве.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций