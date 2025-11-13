 Перейти к основному контенту
В здании ГЭС-2 в Москве началась эвакуация

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В здании ГЭС-2 в Москве началась эвакуация, сообщила пресс-служба дома культуры в телеграм-канале.

«Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло. Всего по периметру здания расположено 32 выхода», — говорится в сообщении.

Причину эвакуации в ГЭС-2 не озвучили, сообщив, что в ближайшее время станет известен режим работы здания.

Собеседник ТАСС сообщил, что в доме культуры сработала пожарная сигнализация. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, пишет агентство.

Ранее в октябре эвакуацию из-за пожарной тревоги провели в здании Арбитражного суда в Москве.

Авторы
Теги
Егор Алимов
ГЭС-2 Москва эвакуация

