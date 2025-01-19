В немецком городе Пассау из-за угрозы взрыва эвакуировали вокзал
В немецком городе Пассау из-за угрозы взрыва был эвакуирован вокзал, сообщает Bild.
По данным газеты, днем 18 января неизвестный позвонил железнодорожному оператору Deutsche Bahn и заявил, что в два поезда «Междугородный экспресс» (ICE) были заложены бомбы. После этого один из составов был остановлен в австрийском городе Шердинге, расположенном вблизи Пассау, а второй эвакуировали в самом Пассау.
Stern пишет, что в поездах прошли обыски, однако ничего найдено не было. В полиции заявили, что угрозы для пассажиров нет. Железнодорожное сообщение было восстановлено спустя четыре часа, что вечером привело к задержкам в расписании, отмечает журнал.
Примерно в одно время с этим по той же причине эвакуации подвергся вокзал в Магдебурге. Станцию закрыли и обыскали с помощью собак, спустя примерно 2,5 ч ее открыли.
В Санкт-Петербурге 16 февраля из-за сообщений о минировании за сутки эвакуировали 755 человек из двух зданий. Как писал портал 78.ru, о бомбах сообщали из США, на телефоны и электронную почту ряда учреждений поступила информация о минировании 21 объекта, из которых 16 — образовательные учреждения.
По итогам проверки, длившейся более 20 часов, полицейские не обнаружили предметы, которые бы представляли опасность.
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