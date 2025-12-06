 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Иркутской области водитель сбил троих пешеходов и скрылся

В Иркутской области полиция разыскивает водителя, который наехал на троих пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Авария произошла утром на подъезде к селу Кимильтей Зиминского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit Shuttle не справился с управлением, столкнулся с припаркованным Honda Accord, после чего выехал на обочину и сбил трех молодых человек в возрасте 18–19 лет. Пострадавшие получили травмы.

Момент смертельного ДТП на остановке в Петербурге. Видео
Общество

В августе в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием водителя каршеринга, в результате которого пострадали люди на остановке общественного транспорта. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Антонина Сергеева
ДТП Иркутская область пострадавшие пешеходы сбил пешехода
