В Иркутской области водитель сбил троих пешеходов и скрылся
В Иркутской области полиция разыскивает водителя, который наехал на троих пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Авария произошла утром на подъезде к селу Кимильтей Зиминского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit Shuttle не справился с управлением, столкнулся с припаркованным Honda Accord, после чего выехал на обочину и сбил трех молодых человек в возрасте 18–19 лет. Пострадавшие получили травмы.
В августе в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием водителя каршеринга, в результате которого пострадали люди на остановке общественного транспорта. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали. Возбуждено уголовное дело.
