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Общество ,  
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В Одинцово мальчик умер после наезда автомобиля

Автомобиль наехал на восьмилетнего мальчика во дворе одного из домов в подмосковном Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи, сообщили в МВД.

«По предварительной информации, водитель 1984 г.р., управляя легковым автомобилем марки Haval, совершил наезд на восьмилетнего пешехода. В результате ДТП мальчик скончался в автомашине скорой помощи», — говорится в сообщении.

Одинцовская городская прокуратура сообщила, что контролирует установление обстоятельств произошедшего.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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По информации телеграм-канала 112, за рулем автомобиля был таксист. Он утверждает, что не увидел, как ребенок внезапно выскочил на проезжую часть, и не успел затормозить, после чего произошло столкновение. По словам местных жителей, за некоторое время до инцидента автомобиль ездил по району, петляя и меняя скорость движения, пишет 112.

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Евгений Вахляев
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