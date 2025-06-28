В Одинцово мальчик умер после наезда автомобиля
Автомобиль наехал на восьмилетнего мальчика во дворе одного из домов в подмосковном Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи, сообщили в МВД.
«По предварительной информации, водитель 1984 г.р., управляя легковым автомобилем марки Haval, совершил наезд на восьмилетнего пешехода. В результате ДТП мальчик скончался в автомашине скорой помощи», — говорится в сообщении.
Одинцовская городская прокуратура сообщила, что контролирует установление обстоятельств произошедшего.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По информации телеграм-канала 112, за рулем автомобиля был таксист. Он утверждает, что не увидел, как ребенок внезапно выскочил на проезжую часть, и не успел затормозить, после чего произошло столкновение. По словам местных жителей, за некоторое время до инцидента автомобиль ездил по району, петляя и меняя скорость движения, пишет 112.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года