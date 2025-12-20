 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что мирного соглашения «может не быть»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Российская и украинская стороны могут не достичь подлинного мирного соглашения, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с португальским премьером-министром Луишем Монтенегру. Его слова передает «Новини.LIVE»

«Его (мирного соглашения. — РБК), может, не будет. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет», — сказал украинский президент.

Он добавил, что мирный договор должен подразумевать прекращение конфликта и обеспечение гарантий. Если боевые действия не остановлены и не существует реальных гарантий, соглашения фактически не существует, заявил Зеленский.

«Для меня соглашение — это не просто подпись. Оно включает в себя много вещей. Там несколько договоренностей, несколько документов, гарантий безопасности», — сказал президент.

Мерц сообщил о договоренности США и Украины по гарантиям безопасности
Политика
Фридрих Мерц

Украинская сторона настаивает на том, что в мирном договоре должны быть предусмотрены гарантии безопасности для Украины. Несколькими днями ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Он уточнил, что речь идет о гарантиях, аналогичных пятой статье НАТО о коллективной защите любого члена альянса, подвергшегося нападению. Согласно этой статье нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на весь альянс.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — сказал президент России Владимир Путин в сентябре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский Украина мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру»
Политика
Стубб заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине
Политика
Посол Франции назвал точку равновесия в соглашениях по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Жительница Белгородской области подорвалась на взрывном устройстве Общество, 18:47
Традиции и инновации: чем запомнилась Московская неделя дизайна Стиль, 18:39
Полиция Екатеринбурга совершила рейд в бар после сообщений о треш-стримах Общество, 18:37
Большунов отказал в интервью журналисту «Матч ТВ» после неудачи в Ижевске Спорт, 18:34
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 18:33
NBC узнал о планировании Израилем нового удара по Ирану Политика, 18:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Губернатор объяснил, почему «мущщины» не хотят руководить селами Политика, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России в парном катании Спорт, 18:00
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Норвежец Ботн выиграл третью в сезоне гонку на Кубке мира по биатлону Спорт, 17:41
Зеленский заявил, что мирного соглашения «может не быть» Политика, 17:38
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31