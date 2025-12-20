Зеленский заявил, что мирного соглашения «может не быть»

Владимир Зеленский (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Российская и украинская стороны могут не достичь подлинного мирного соглашения, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с португальским премьером-министром Луишем Монтенегру. Его слова передает «Новини.LIVE»

«Его (мирного соглашения. — РБК), может, не будет. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет», — сказал украинский президент.

Он добавил, что мирный договор должен подразумевать прекращение конфликта и обеспечение гарантий. Если боевые действия не остановлены и не существует реальных гарантий, соглашения фактически не существует, заявил Зеленский.

«Для меня соглашение — это не просто подпись. Оно включает в себя много вещей. Там несколько договоренностей, несколько документов, гарантий безопасности», — сказал президент.

Украинская сторона настаивает на том, что в мирном договоре должны быть предусмотрены гарантии безопасности для Украины. Несколькими днями ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Он уточнил, что речь идет о гарантиях, аналогичных пятой статье НАТО о коллективной защите любого члена альянса, подвергшегося нападению. Согласно этой статье нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на весь альянс.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — сказал президент России Владимир Путин в сентябре.