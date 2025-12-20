Польский президент подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни». Это произошло во время визита Зеленского в Варшаву, сообщает польская газета Wiadomości.

В двухтомном издании книги Института национальной памяти Польши содержатся свидетельства очевидцев уничтожения поляков украинскими националистами.

Волынская резня относится к событиям 1942–1943 годов, произошедшим на территории Западной Украины. В этот период по решениям местных структур Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России), были совершены массовые убийства этнических поляков, проживавших в регионе. По различным оценкам, число жертв с польской стороны составляет от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши квалифицировал эти события как геноцид и установил 11 июля в качестве Дня памяти жертв Волынской резни.

Польша продолжает поддерживать Украину, однако в Варшаве иногда возникает ощущение, что эти усилия не всегда получают должную оценку, заявил премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции c Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил Польшу за поддержку, оказываемую с начала спецоперации.

Ранее Навроцкий сообщил о планах передать Украине истребители МиГ в обмен на антидроновые системы и предупредил том, что будет принимать украинских беженцев последний год.

Разногласия по Волынской резне остаются фактором напряженности в отношениях Киева и Варшавы, несмотря на разрешение Украины на эксгумацию жертв в 2025 году.