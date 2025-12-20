 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Польский президент подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни». Это произошло во время визита Зеленского в Варшаву, сообщает польская газета Wiadomości.

В двухтомном издании книги Института национальной памяти Польши содержатся свидетельства очевидцев уничтожения поляков украинскими националистами.

Волынская резня относится к событиям 1942–1943 годов, произошедшим на территории Западной Украины. В этот период по решениям местных структур Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России), были совершены массовые убийства этнических поляков, проживавших в регионе.

По различным оценкам, число жертв с польской стороны составляет от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши квалифицировал эти события как геноцид и установил 11 июля в качестве Дня памяти жертв Волынской резни.

МИД Украины осудил Польшу из-за Дня памяти о жертвах Волынской резни
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Польша продолжает поддерживать Украину, однако в Варшаве иногда возникает ощущение, что эти усилия не всегда получают должную оценку, заявил премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции c Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил Польшу за поддержку, оказываемую с начала спецоперации.

Ранее Навроцкий сообщил о планах передать Украине истребители МиГ в обмен на антидроновые системы и предупредил том, что будет принимать украинских беженцев последний год.

Разногласия по Волынской резне остаются фактором напряженности в отношениях Киева и Варшавы, несмотря на разрешение Украины на эксгумацию жертв в 2025 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Польша Кароль Навроцкий Владимир Зеленский Волынская резня книга
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
«Страна» описала стратегию сохранения власти Зеленского
Политика
МИД Польши поздравил Орбана «орденом Ленина»
Политика
Навроцкий удивился планам передачи Украине польских МиГ-29
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Мэр Николаева сообщил об отсутствии электроснабжения Политика, 15:38
Степанова и Букин пятый раз стали чемпионами России в танцах на льду Спорт, 15:34
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Видео Общество, 15:30
Без лишнего шума: почему набирают популярность ретейл-медиа Отрасли, 15:29
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
ZN сообщило, что Ермак «никуда не ушел» Политика, 15:03
ФИФА запретила клубу Роналду регистрировать новых футболистов Спорт, 14:57
Буданов признал критическую зависимость Киева от разведданных США Политика, 14:53
Большунов остался без наград в спринте на этапе Кубка России в Ижевске Спорт, 14:38
Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы Общество, 14:35
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28