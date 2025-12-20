 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Подросток получил 7 лет колонии за попытку вступить в РДК

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 17-летнему старшекласснику из Курска. Подростка признали виновным в покушении на вступление в запрещенную на территории России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК) и публичном оправдании терроризма, передает «РИА Новости».

Как установило следствие, с октября 2023 по март 2025 года молодой человек вышел на связь с представителями РДК и выразил желание к ним присоединиться. Ему ответили, что это возможно только после достижения 18 лет. Кроме того, в августе 2024 года юноша разместил в мессенджере два сообщения, которые содержали признаки оправдания деятельности этой террористической организации.

Выездное заседание суда прошло в Курском областном суде. Суд частично сложил наказания по двум статьям и назначил окончательное наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также подростку на два года запретили администрировать интернет-ресурсы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Суд заочно приговорил журналистку Анну Зуеву за оправдание терроризма
Политика
Анна Зуева (признана в России иноагентом)

Ранее суд в Свердловской области оштрафовал на 3 тыс. руб. 20-летнего жителя города Каменска-Уральского Сергея Глухих по новой административной статье о поиске экстремистских материалов, сообщил РБК представляющий его интересы юрист Сергей Барсуков. Это первое судебное решение по такому делу.

Барсуков ранее рассказал, что на Глухих составили протокол из-за статей о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены). По словам юриста, его подзащитный 24 сентября ехал в автобусе на работу и просматривал страницы в интернете, где «наткнулся на символику, материалы запрещенных организаций». Глухих, подчеркивал он, специально ничего не искал: «Посмотрел и закрыл». Во второй половине дня Глухих забрали в отдел сотрудники местной ФСБ. В отделе, по словам юриста, его опросили, изъяли телефон, а после отпустили.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
терроризм РДК школьник

