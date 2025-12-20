Трамп анонсировал поездку по Флориду на фоне переговоров в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что отправится во Флориду на фоне ожидаемой встречи российской и американской сторон в Майами. О своей поездке он сообщил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина, трансляцию вел Белый дом.
«Я отправляюсь во Флориду, потому что я все время работаю», — заявил Трамп.
При этом американский президент не уточнил, когда именно состоится его поездка. Кроме того, во Флориде располагается резиденция Трампа «Мар-а-Лаго».
Ранее Politico писало, что 20–21 декабря в Майами должны пройти переговоры между представителями США и России по урегулированию украинского конфликта. По словам одного из источников, со стороны Москвы на встрече будет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, а американскую сторону будут представлять спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
Ночью 20 сентября Reuters сообщил, что Дмитриев направился в Майами.
Накануне в США завершились переговоры украинской делегации с американскими и европейскими партнерами. Как писал до этого журналист Axios Барак Равид, во встрече должны были участвовать советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.
