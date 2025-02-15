Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центра
Президент США Дональд Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди, сообщает The New York Times.
Вместе с ней президент освободил от должности еще многих других членов совета директоров. Кроме этого, председателем центра стал сам Трамп.
«Для меня большая честь быть председателем Кеннеди-центра, особенно с этим удивительным попечительским советом», — заявил он. Кадровые перестановки в центре произошли в среду, 12 февраля.
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