Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от его брифинга

Госсекретарь США Марко Рубио на своей пресс-конференции по итогам года пошутил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным отвлекает внимание от его заявлений. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.

В ходе мероприятие один журналист отметил, что в пятницу, 19 декабря, прошла объединенная пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным.

«Сегодня? Он [Путин] пытается наступить на мои сообщения», — пошутил в ответ госсекретарь США.

Когда журналист указал, что прямая линия с российским президентом продлилась более четырех часов, Рубио отшутился, что собравшиеся представители СМИ могут не волноваться об этом. Пресс-конференция главы Госдепа длилась чуть более двух часов.

Кроме того, в ходе брифинга Рубио поздравил с Рождеством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.