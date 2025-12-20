 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от его брифинга

Рубио пошутил, что прямая линия с Путиным отвлекает внимание от его брифинга

Госсекретарь США Марко Рубио на своей пресс-конференции по итогам года пошутил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным отвлекает внимание от его заявлений. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.

В ходе мероприятие один журналист отметил, что в пятницу, 19 декабря, прошла объединенная пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным.

«Сегодня? Он [Путин] пытается наступить на мои сообщения», — пошутил в ответ госсекретарь США.

Когда журналист указал, что прямая линия с российским президентом продлилась более четырех часов, Рубио отшутился, что собравшиеся представители СМИ могут не волноваться об этом. Пресс-конференция главы Госдепа длилась чуть более двух часов.

Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии
Политика
Фото:Александр Неменов / Reuters

Кроме того, в ходе брифинга Рубио поздравил с Рождеством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Марко Рубио Прямая линия с Владимиром Путиным США Россия
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции
Политика
Рубио поздравил Лаврова с Рождеством во время своей пресс-конференции
Политика
Рубио заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от его брифинга Политика, 04:45
В МИДе подтвердили переговоры с Таиландом об использовании карт «Мир» Политика, 04:12
FT рассказала о возросшем давлении США на Венесуэлу после захвата танкера Политика, 04:05
Reuters узнало, что Дмитриев вылетел в Майами на встречу с Уиткоффом Политика, 03:46
Сотрудника Елисейского дворца заподозрили в краже фарфора из резиденции Общество, 03:25
WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной Политика, 03:17
Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии Политика, 02:47
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Трамп заявил, что Дамаск поддержал удары США по ИГИЛ в Сирии Политика, 02:18
В США завершились переговоры Умерова с американцами и европейцами Политика, 02:00
TMZ узнал, что сын убитого режиссера Райнера страдает шизофренией Общество, 01:48
Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии Политика, 01:36
Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции Политика, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Глава МИД Индии назвал число завербованных в армию России индийцев Политика, 01:00