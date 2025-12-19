 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио поздравил Лаврова с Рождеством во время своей пресс-конференции

Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио на своей пресс-конференции поздравил главу российского МИДа Сергея Лаврова с Рождеством. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.

«Если он смотрит, с Рождеством, Сергей!» — сказал Рубио.

Кроме того, один из журналистов задал главе Госдепа вопрос о высказываниях российского президента Владимира Путина на прямой линии, отметив, что она продолжалась четыре часа. «Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», — ответил госсекретарь, говоря о своей пресс-конференции.

Рубио заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Марко Рубио

Лавров и Рубио в последний раз общались по телефону 20 октября. Их разговор последовал за телефонной беседой лидеров государств — Владимира Путина и Дональда Трампа.

В США отмечают католическое Рождество 25 декабря, как и жители большинства западных стран. Русская православная церковь отмечает рождество 7 января.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Софья Полковникова
Марко Рубио Сергей Лавров Рождество поздравления
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

Материалы по теме
Рубио не исключил, что Россия «хочет всю» Украину
Политика
Рубио назвал нереалистичной поддержку Киева на протяжении всего конфликта
Политика
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине
Политика
