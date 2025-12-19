Рубио поздравил Лаврова с Рождеством во время своей пресс-конференции
Госсекретарь США Марко Рубио на своей пресс-конференции поздравил главу российского МИДа Сергея Лаврова с Рождеством. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.
«Если он смотрит, с Рождеством, Сергей!» — сказал Рубио.
Кроме того, один из журналистов задал главе Госдепа вопрос о высказываниях российского президента Владимира Путина на прямой линии, отметив, что она продолжалась четыре часа. «Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», — ответил госсекретарь, говоря о своей пресс-конференции.
Лавров и Рубио в последний раз общались по телефону 20 октября. Их разговор последовал за телефонной беседой лидеров государств — Владимира Путина и Дональда Трампа.
В США отмечают католическое Рождество 25 декабря, как и жители большинства западных стран. Русская православная церковь отмечает рождество 7 января.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear