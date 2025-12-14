В Херсонской области 330 тыс. жителей остались без света из-за удара ВСУ

Более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Херсонской области более 330 тыс. человек остались без электроснабжения из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) — повреждена высоковольтная линия электропередачи «Джанкой — Мелитополь». Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Электроэнергия пропала в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований. «Благодаря оперативной работе специалистов Черноморского РДУ к 2:50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, идет поэтапное включение всех абонентов», — написал глава региона в телеграм-канале.

Всю ночь в Херсонской области действовал сигнал опасности по БПЛА.

В прошлый раз линия электропередачи 150 кВ «Джанкой — Мелитополь» была отключена в результате обстрела 2 июня. Тогда без света и воды остались жители 288 населенных пунктов в девяти муниципалитетах, пострадали свыше 227 тыс. человек и была нарушена работа 44 социально значимых объектов.

Также в ночь на 14 декабря почти 30 тыс. жителей поселений Запорожской области, расположенных близ зоны ведения боевых действий, остались без электроснабжения из-за массированного удара украинских дронов, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Накануне, 13 декабря, ряд населенных пунктов Куйбышевского района был обесточен в результате неблагоприятных погодных условий, без света остались около тысячи абонентов. До этого на Запорожской АЭС произошла потеря внешнего энергоснабжения по причине отключения обеих внешних линий электропередачи.