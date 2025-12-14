 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Херсонской области 330 тыс. жителей остались без света из-за удара ВСУ

Более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Херсонской области более 330 тыс. человек остались без электроснабжения из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) — повреждена высоковольтная линия электропередачи «Джанкой — Мелитополь». Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Электроэнергия пропала в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований. «Благодаря оперативной работе специалистов Черноморского РДУ к 2:50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, идет поэтапное включение всех абонентов», — написал глава региона в телеграм-канале.

Всю ночь в Херсонской области действовал сигнал опасности по БПЛА.

В прошлый раз линия электропередачи 150 кВ «Джанкой — Мелитополь» была отключена в результате обстрела 2 июня. Тогда без света и воды остались жители 288 населенных пунктов в девяти муниципалитетах, пострадали свыше 227 тыс. человек и была нарушена работа 44 социально значимых объектов.

За ночь над регионами России сбили 235 дронов
Политика

Также в ночь на 14 декабря почти 30 тыс. жителей поселений Запорожской области, расположенных близ зоны ведения боевых действий, остались без электроснабжения из-за массированного удара украинских дронов, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Накануне, 13 декабря, ряд населенных пунктов Куйбышевского района был обесточен в результате неблагоприятных погодных условий, без света остались около тысячи абонентов. До этого на Запорожской АЭС произошла потеря внешнего энергоснабжения по причине отключения обеих внешних линий электропередачи.

Дарья Лебедева
Владимир Сальдо Херсонская область электроэнергия
