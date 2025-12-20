 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сына посла Украины в Болгарии задержали в Вене по подозрению в убийстве

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук подтвердила, что ее сына задержали по подозрению в убийстве сына заместителя мэра Харькова в Вене.

«Оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях», — сказала Илащук «Укринформу».

Она призвала не «прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации», а также не связывать задержание ее сына с ее дипломатической службой. Илащук отметила, что ее сын является совершеннолетним украинским гражданином и проходит все процессуальные действия, предусмотренные законодательством Украины и Евросоюза.

В заключении дипломат выразила надежду, что выводы общества будут сформированы на основании результатов проверки причастности ее сына к преступлению.

На Украине подтвердили задержание двух подозреваемых в убийстве украинца
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

Как сообщило издание «Страна», 19 декабря Печерский районный суд Киева отправил под стражу Богдана Рынжука и Александра Агоева, подозреваемых в убийстве 21-летнего сына заммэра Харькова Даниила Кузьмина. По информации «Страны», Агоев является бывшим высокопоставленным работником таможни Одесской области, а Рыжук — пасынком Илащук.

По данным следствия, 25 ноября 2025 года подозреваемые встретились с Кузьминым в одной из гостиниц Вены, напали на него и заставили перевести из криптовалютного кошелька около €50 тыс. Позднее они вывезли пострадавшего в другой район города. Тело Кузьмина обнаружили в ночь на 26 ноября в сгоревшем автомобиле.

По данным австрийского агентства APA, задержания были проведены 29 ноября.

Киев ответил на критику из-за назначения послом в Болгарии сексолога
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Олеся Илащук занимает пост посла Украины в Болгарии с декабря 2022 года. После ее назначения украинское издание «Европейская правда» опубликовало материал, в котором Илащук назвали сексологом и специалистом по обработке драгоценных камней. Как писало издание, у женщины до этого не было опыта работы в качестве дипломата.

В украинском МИДе в ответ заявили, что у Илащук есть диплом по специальности «страноведение».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
Украина Болгария убийство Вена

