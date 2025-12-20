Сына посла Украины в Болгарии задержали в Вене по подозрению в убийстве
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук подтвердила, что ее сына задержали по подозрению в убийстве сына заместителя мэра Харькова в Вене.
«Оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях», — сказала Илащук «Укринформу».
Она призвала не «прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации», а также не связывать задержание ее сына с ее дипломатической службой. Илащук отметила, что ее сын является совершеннолетним украинским гражданином и проходит все процессуальные действия, предусмотренные законодательством Украины и Евросоюза.
В заключении дипломат выразила надежду, что выводы общества будут сформированы на основании результатов проверки причастности ее сына к преступлению.
Как сообщило издание «Страна», 19 декабря Печерский районный суд Киева отправил под стражу Богдана Рынжука и Александра Агоева, подозреваемых в убийстве 21-летнего сына заммэра Харькова Даниила Кузьмина. По информации «Страны», Агоев является бывшим высокопоставленным работником таможни Одесской области, а Рыжук — пасынком Илащук.
По данным следствия, 25 ноября 2025 года подозреваемые встретились с Кузьминым в одной из гостиниц Вены, напали на него и заставили перевести из криптовалютного кошелька около €50 тыс. Позднее они вывезли пострадавшего в другой район города. Тело Кузьмина обнаружили в ночь на 26 ноября в сгоревшем автомобиле.
По данным австрийского агентства APA, задержания были проведены 29 ноября.
Олеся Илащук занимает пост посла Украины в Болгарии с декабря 2022 года. После ее назначения украинское издание «Европейская правда» опубликовало материал, в котором Илащук назвали сексологом и специалистом по обработке драгоценных камней. Как писало издание, у женщины до этого не было опыта работы в качестве дипломата.
В украинском МИДе в ответ заявили, что у Илащук есть диплом по специальности «страноведение».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear