Киев ответил на критику из-за назначения послом в Болгарии сексолога

МИД Украины: у нового посла в Болгарии Илащук есть диплом по специальности «страноведение»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

У назначенной послом Украины в Болгарии Олеси Илащук есть диплом по специальности «страноведение», заявили в украинском МИДе.

Украинское издание «Европейская правда» после назначения нового посла опубликовало материал, в котором назвала Илащук сексологом и специалистом по обработке драгоценных камней. Издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждало, что у посла нет опыта работы в качестве дипломата и на государственных должностях и она никак не связана с МИДом.

В ведомстве же заявили, что Илащук «получила диплом с отличием по специальности «страноведение» кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича». Ей присвоена квалификация специалиста по международным отношениям и переводчицы, она свободно владеет английским языком, указывает МИД.

«Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии», — подчеркнули в министерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Илащук чрезвычайным и полномочным послом в Болгарии 23 декабря, документ опубликован на сайте главы государства. Другим указом Виталий Москаленко, руководивший дипмиссией в Софии с 2018 года, был уволен.