 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Украине подтвердили задержание двух подозреваемых в убийстве украинца

На Украине подтвердили задержание двух подозреваемых в убийстве украинца в Вене
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Украинская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 21-летнего украинца в Вене. Об этом сообщили в Национальной полиции, уточнив, что оба задержанных проверяются на причастность к преступлению, передает «РБК-Украина».

Детали правоохранители обещают раскрыть позднее.

Ранее австрийское агентство APA сообщило, что задержания были проведены 29 ноября. По данным австрийской полиции, преступление, вероятно, связано с финансовым мотивом — с криптокошелька жертвы была списана значительная сумма денег.

Австрийские следователи установили, что жертва и один из подозреваемых учились в одном университете. После убийства злоумышленники пересекли границу Украины, где впоследствии были задержаны.

Тело погибшего нашли 26 ноября в сгоревшем автомобиле Mercedes с украинскими номерами. По версии следствия, в машине умышленно был устроен пожар — внутри находилась расплавленная канистра с запахом бензина.

2 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило, что убитым оказался сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина — Данила. На сайте МВД Украины также размещена карточка о розыске молодого человека.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина Вена смерть убийство поджог
Материалы по теме
«Суспільне» узнало, что в Вене могли убить сына заммэра Харькова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 17:39
Стубб рассказал, к какому варианту мира на Украине следует готовиться Политика, 17:43
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Звонарева вышла в 1/4 финала турнира ITF после полуторагодового перерыва Спорт, 17:41
Roblox заблокировали в России. Что это и почему запретили Life, 17:36
Премьер Бельгии заявил, что никто не верит в поражение России Политика, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как вырастут тарифы на содержание общего имущества в многоэтажках Москвы Недвижимость, 17:17
Чем известен Борис Акунин и за что ему вынесли в России второй приговор 17:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России Общество, 17:15
Ушаков рассказал об обсуждении с Уиткоффом членства Украины в НАТО Политика, 17:08
Бориса Акунина приговорили к 15 годам по совокупности сроков Общество, 17:07
Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек Политика, 17:04