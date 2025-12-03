На Украине подтвердили задержание двух подозреваемых в убийстве украинца в Вене

Фото: Zuma / ТАСС

Украинская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 21-летнего украинца в Вене. Об этом сообщили в Национальной полиции, уточнив, что оба задержанных проверяются на причастность к преступлению, передает «РБК-Украина».

Детали правоохранители обещают раскрыть позднее.

Ранее австрийское агентство APA сообщило, что задержания были проведены 29 ноября. По данным австрийской полиции, преступление, вероятно, связано с финансовым мотивом — с криптокошелька жертвы была списана значительная сумма денег.

Австрийские следователи установили, что жертва и один из подозреваемых учились в одном университете. После убийства злоумышленники пересекли границу Украины, где впоследствии были задержаны.

Тело погибшего нашли 26 ноября в сгоревшем автомобиле Mercedes с украинскими номерами. По версии следствия, в машине умышленно был устроен пожар — внутри находилась расплавленная канистра с запахом бензина.

2 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило, что убитым оказался сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина — Данила. На сайте МВД Украины также размещена карточка о розыске молодого человека.