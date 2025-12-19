 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил о 15 сбитых над Воронежской областью дронах

Гусев: над Воронежской областью сбили 15 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Опасность атаки БПЛА во всем регионе действовала с 23:34 до 5:51.

В Воронежской области из-за дронов загорелась ЛЭП объекта инфраструктуры
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Воронежская область регулярно подвергается налетам беспилотников. Так, 17 декабря над регионом уничтожили десять дронов — тогда при падении обломков были повреждены частный гараж и линия электропередачи одного из инфраструктурных объектов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Александра Озерова
Александр Гусев Воронежская область беспилотники ПВО

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Воронежской области из-за дронов загорелась ЛЭП объекта инфраструктуры
Политика
В Воронежской области обломки БПЛА упали на промышленный объект
Политика
В Воронежской области из-за дронов загорелся промышленный объект
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:35
Налоговая начала ликвидацию российской «внучки» Oracle Технологии и медиа, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Премьер Бельгии пошутил про дачу в Петербурге рядом с Депардье и Асадом Политика, 08:30
«Вечный стартап»: почему команды месяцами не могут доработать продуктПодписка на РБК, 08:25
За ночь над Россией сбили 94 украинских дрона Политика, 08:21
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт Политика, 08:16
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая Технологии и медиа, 08:06
Как продать на Wildberries больше в 8 раз: «тот самый» триггер в карточкеПодписка на РБК, 08:02
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Синоптики спрогнозировали ясную погоду в Москве Общество, 07:59
Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов Политика, 07:46
Росфинмониторинг не будет блокировать счета при запросе платежей у НСПК Инвестиции, 07:30
Чему учит ралли в золоте 1970-х и продолжит ли металл дорожать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30