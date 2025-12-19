Губернатор сообщил о 15 сбитых над Воронежской областью дронах

Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Опасность атаки БПЛА во всем регионе действовала с 23:34 до 5:51.

Воронежская область регулярно подвергается налетам беспилотников. Так, 17 декабря над регионом уничтожили десять дронов — тогда при падении обломков были повреждены частный гараж и линия электропередачи одного из инфраструктурных объектов.