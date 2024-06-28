В Белом доме сообщили, что Байден не планирует помиловать Ассанжа
Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Нет, не рассматривал и не обсуждал», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
Ранее жена Ассанжа Стелла сообщила, что ее муж попросит помилования после признания им вины по делу о шпионаже.
Джулиан Ассанж — австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks, который специализируется на публикации секретной и конфиденциальной информации. На платформе в 2010–2011 годах были опубликованы служебные документы США о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатические телеграммы.
В 2012–2019 годах Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. После того как Эквадор лишил активиста права на политическое убежище, того арестовала британская полиция. Спустя пять лет заключения, Ассанж достиг сделки с Минюстом США о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и вышел на свободу. 26 июня 2024 года он вернулся в Австралию.
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