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Преследование Ассанжа ,  
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В Белом доме сообщили, что Байден не планирует помиловать Ассанжа

Байден не планирует помиловать Джулиана Ассанжа
Сюжет
Преследование Ассанжа

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет, не рассматривал и не обсуждал», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Ранее жена Ассанжа Стелла сообщила, что ее муж попросит помилования после признания им вины по делу о шпионаже.

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Политика
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж — австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks, который специализируется на публикации секретной и конфиденциальной информации. На платформе в 2010–2011 годах были опубликованы служебные документы США о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатические телеграммы.

В 2012–2019 годах Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. После того как Эквадор лишил активиста права на политическое убежище, того арестовала британская полиция. Спустя пять лет заключения, Ассанж достиг сделки с Минюстом США о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и вышел на свободу. 26 июня 2024 года он вернулся в Австралию.

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Ассанж Джулиан

основатель WikiLeaks
3 июля 1971 года
Материалы по теме
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