Мадуро назвал «ведьмой» лидера оппозиции, получившую Нобелевскую премию

Мария Корина Мачадо (Фото: Alfredo Lasry R / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо «демонической ведьмой» спустя несколько дней, после того как ей была присуждена Нобелевская премия мира, пишет Newsweek.

Нобелевский комитет отметил ее борьбу за демократические права венесуэльского народа и усилия по мирному переходу от диктатуры к демократии. Сама Мачадо уже поблагодарила президента США Дональда Трампа за поддержку демократического движения Венесуэлы, что еще больше обострило и без того напряженные отношения между Каракасом и Вашингтоном, отмечает издание.

Мария Корина Мачадо — ведущий венесуэльский оппозиционный политик, инженер по образованию. С 2002 года активно занимается политикой, став соучредителем движения Sumate, которое добивалось проведения референдума об отставке президента Уго Чавеса. Была депутатом парламента в 2011–2014 годах и одним из организаторов массовых протестов 2014 года. Известна как последовательный критик Николаса Мадуро, выступает за рыночные реформы и приватизацию государственных активов, включая нефтяную компанию PDVSA. В октябре 2023 года с результатом 92,35% победила на праймериз оппозиции, однако в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы запретил ей занимать государственные должности до 2038 года и участвовать в выборах.

Мадуро обрушился с критикой на оппозиционерку во время речи в честь Дня сопротивления коренных народов, заявив, что 90% населения отвергают «демоническую ведьму Сайону» — это отсылка к мстительному духу из местного фольклора. Он подчеркнул, что венесуэльцы хотят не просто мира, но «мира со свободой и суверенитетом».

Мачадо, в свою очередь, посвятила премию «страдающему народу Венесуэлы» и лично Трампу, отметив его решительную поддержку их дела. Трамп, в свою очередь, позвонил венесуэльской оппозиционерке и поздравил ее с присуждением Нобелевской премии, сообщили источники Bloomberg. По словам одного из собеседников, первый разговор между ними прошел хорошо и был продолжительным.