Общество⁠,
0

Путину сообщили, что девушка журналиста из Екатеринбурга сказала «да»

Путину сообщили, что девушка журналиста из Екатеринбурга согласилась выйти замуж
Фото: РБК
Фото: РБК

В ходе прямой линии президент Владимир Путин был проинформирован о том, что девушка журналиста Кирилла Бажанова из Екатеринбурга, который сделал предложение в прямом эфире, согласилась выйти за него замуж. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Журналист пришел на прямую линию с Путиным с табличкой «Хочу жениться»
Общество
Фото:Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

Кирилл Бажанов появился у Гостиного двора с табличкой «Хочу жениться» и сообщил, что планирует задать вопрос о поддержке молодых семей.

Позже журналист сделал предложение в эфире, сказав: «Олечка, выходи за меня замуж». Также он пригласил на свадьбу президента Владимира Путина.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

