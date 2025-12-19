Путину сообщили, что девушка журналиста из Екатеринбурга сказала «да»
В ходе прямой линии президент Владимир Путин был проинформирован о том, что девушка журналиста Кирилла Бажанова из Екатеринбурга, который сделал предложение в прямом эфире, согласилась выйти за него замуж. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
Кирилл Бажанов появился у Гостиного двора с табличкой «Хочу жениться» и сообщил, что планирует задать вопрос о поддержке молодых семей.
Позже журналист сделал предложение в эфире, сказав: «Олечка, выходи за меня замуж». Также он пригласил на свадьбу президента Владимира Путина.
