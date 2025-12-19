Журналист пришел на прямую линию с Путиным с табличкой «Хочу жениться»
Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел на прямую линию с Владимиром Путиным с табличкой «Хочу жениться». РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
Бажанов пояснил журналистам, что его образ и плакат не случайны — он собирается сделать предложение своей девушке, с которой встречается уже восемь лет, а вопрос, который он планирует задать на мероприятии, будет посвящен поддержке молодых семей.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2025 году проходит в совмещенном формате. Прием вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 мск и будет продолжаться до окончания программы.
