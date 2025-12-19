Журналист сделал предложение девушке во время прямой линии с Путиным

Video

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке Ольге во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Олечка, выходи за меня замуж», — сказал он и пригласил Путина на свадьбу.

Бажанов пришел на прямую линию в костюме с красной бабочкой и брошью. В руках журналист держал табличку с надписью «Хочу жениться». Кроме того, как видно на кадрах, на конференцию пришла гостья с плакатом «Хочу замуж».

Бажанов рассказал журналистам, что встречается со своей девушкой восемь лет. На линии с президентом он запланировал задать вопрос о поддержке молодых семей.