О чем спрашивали Владимира Путина на прямой линии. Фотогалерея
С полудня 19 декабря Владимир Путин проводит прямую линию, которая, как и год назад, совмещена с пресс-конференцией. Президент России отвечает на вопросы россиян и представителей СМИ и подводит итоги уходящего 2025 года.
Еще до начала трансляции россияне прислали главе государства более 2,6 млн вопросов. Некоторые СМС-обращения выводят на экраны. Граждане задают вопросы по актуальным темам — пенсиям, налогам, военной операции, выборам.
Некоторые обращения вовсе не касаются политики. «Помогите завести привычку заниматься спортом (в моем случае бегом), чтобы похудеть и обрести силу воли», — говорится в одном из СМС.
