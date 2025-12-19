О чем спрашивали Владимира Путина на прямой линии. Фотогалерея

19 декабря президент России Владимир Путин проводит совмещенную пресс-конференцию и прямую линию. Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслируются на экранах. Некоторые из них — в подборке РБК

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Reuters)

С полудня 19 декабря Владимир Путин проводит прямую линию, которая, как и год назад, совмещена с пресс-конференцией. Президент России отвечает на вопросы россиян и представителей СМИ и подводит итоги уходящего 2025 года.

Еще до начала трансляции россияне прислали главе государства более 2,6 млн вопросов. Некоторые СМС-обращения выводят на экраны. Граждане задают вопросы по актуальным темам — пенсиям, налогам, военной операции, выборам.

Некоторые обращения вовсе не касаются политики. «Помогите завести привычку заниматься спортом (в моем случае бегом), чтобы похудеть и обрести силу воли», — говорится в одном из СМС.