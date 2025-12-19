Путин увидел два способа решить проблему ограничений мобильного интернета

Путин: ограничения интернета можно решить переходом на отечественное ПО

Фото: news_kremlin / Telegram

Проблему использования интернета противником при ударах дронами по регионам России и введения ограничений из-за этого можно решить путем перехода на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Ограничения [интернета] связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращением до минимума опасности здоровья. Налетов и ударов дронов и так далее», — сказал президент.

Он отметил, что есть два способа решения этой проблемы. «Первое — это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое «железо». Потому что многие сервисы продолжают работать», — сказал Путин.

Вторым способом Путин назвал использование возможностей иностранных производителей, работающих в России. Однако с ними необходимо договариваться о переводе соответствующих сервисов на территорию России, подчеркнул российский лидер. В любом случае, подчеркнул он, работа потребуется по обоим этим направлениям.

В мае Путин заявил, что в России необходимо значительно нарастить использование отечественного ПО. По его словам, нехватка отечественного ПО признавалась угрозой еще в 2022 году.

На фоне ограничений в работе интернета в российских регионах, которые власти объясняют мерами безопасности, Минцифры начало составлять список сайтов, доступ к которым сохранится в таких условиях. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что в него войдут «все ресурсы, нужные для жизни». Он также рассказывал, что перечень будет обновляться каждую неделю.