 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин увидел два способа решить проблему ограничений мобильного интернета

Путин: ограничения интернета можно решить переходом на отечественное ПО
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Проблему использования интернета противником при ударах дронами по регионам России и введения ограничений из-за этого можно решить путем перехода на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Ограничения [интернета] связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращением до минимума опасности здоровья. Налетов и ударов дронов и так далее», — сказал президент.

Он отметил, что есть два способа решения этой проблемы. «Первое — это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое «железо». Потому что многие сервисы продолжают работать», — сказал Путин.

В белый список интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви»
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вторым способом Путин назвал использование возможностей иностранных производителей, работающих в России. Однако с ними необходимо договариваться о переводе соответствующих сервисов на территорию России, подчеркнул российский лидер. В любом случае, подчеркнул он, работа потребуется по обоим этим направлениям.

В мае Путин заявил, что в России необходимо значительно нарастить использование отечественного ПО. По его словам, нехватка отечественного ПО признавалась угрозой еще в 2022 году.

Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика
Технологии и медиа

На фоне ограничений в работе интернета в российских регионах, которые власти объясняют мерами безопасности, Минцифры начало составлять список сайтов, доступ к которым сохранится в таких условиях. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что в него войдут «все ресурсы, нужные для жизни». Он также рассказывал, что перечень будет обновляться каждую неделю.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин Интернет программное обеспечение
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В белый список интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви»
Технологии и медиа
Жители Петербурга вновь сообщили о проблемах с мобильным интернетом
Технологии и медиа
Минцифры снова расширило белый список сайтов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Запчасти на эти машины подорожали сильнее всего. Антирейтинг Авто, 15:02
Путин оценил Си в качестве союзника России Политика, 15:02
Путин назвал способ кардинально решить проблему с водой в Донбассе Политика, 15:00
Путин назвал условие, при котором не будет новых военных операций Политика, 14:57
Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах Политика, 14:56
СОГАЗ выплатил возмещение пострадавшим в Орске за вред жизни и здоровью Компании, 14:56
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 14:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут Общество, 14:50
Путин объяснил, как улучшить демографию в России Общество, 14:48
Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков» Политика, 14:47
Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА Спорт, 14:43
Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика Технологии и медиа, 14:42
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье Политика, 14:39
Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?» Политика, 14:37