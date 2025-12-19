 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
Путин ответил на вопрос, есть ли инопланетяне на комете 3I/ATLAS

Сюжет
Прямая линия Путина

Путин ответил на вопрос, есть ли инопланетяне на комете 3I/ATLAS
Video

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос об искусственной природе объекта 3I Atlas, который, по данным астрономов, проходит вблизи Земли. Отвечая на предположения об искусственном происхождении объекта, глава государства заявил, что речь идет о комете и угрозы она не представляет. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Есть ли признаки искусственного происхождения? <...> Если это будут гости из космоса, мы хотели бы подготовиться», — задала вопрос президенту Кристина из Тюмени.

По словам главы государства, российские ученые располагают полной информацией о происходящем. Он отметил, что объект имеет внегалактическое происхождение и отличается по своим характеристикам от комет Солнечной системы, в том числе по составу оболочки и процессам на поверхности при сближении с Солнцем.

«Дружелюбный гость Солнечной системы»: NASA показало новые фото 3I/ATLAS
Технологии и медиа

«Ну это комета. Наши ученые знают о том, что там происходит. Причем это комета из другой галактики», — сказал Путин.

Президент уточнил, что размер объекта оценивается в несколько километров, а расстояние до него составляет сотни миллионов километров, что исключает какую-либо опасность для Земли. По его словам, в начале следующего года комета покинет Солнечную систему.

3I/ATLAS сблизится с Землей. Какие объекты проникали в Солнечную систему
Технологии и медиа
Межзвёздный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS

Комету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года телескопы системы ATLAS, предназначенной для поиска потенциально опасных астероидов и комет. Центр малых планет подтвердил ее межзвездное происхождение и присвоил объекту обозначение 3I/ATLAS, также известное как A11pl3Z.

Возраст 3I/ATLAS оценивается примерно в 7 млрд лет, что делает ее старше Солнечной системы. Диаметр кометы составляет около 20 км.

В день прямой линии с главой государства, 19 декабря, комета 3l/ATLAS прошла на минимальном расстоянии от Земли — в момент сближения она находилась в 268 918 000 км от нашей планеты.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия комета
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

