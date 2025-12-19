Путин рассказал, как офицер обратился к нему словами «привет, брат»

Video

В зоне спецоперации один из офицеров обратился к президенту России Владимиру Путину словами «привет, брат». Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

По словам президента, разговор шел после докладов о ситуации в районе Северска.

Как сообщил Путин, один из командиров, находившийся у него в кабинете, выразил неловкость из-за того, что обсуждает бытовые вопросы и госнаграды, тогда как его товарищ — командир соседней бригады — остается на передовой. Президент уточнил, что речь шла о представителе одного из народов Дагестана, которого собеседник охарактеризовал как опытного и преданного России офицера.

Путин рассказал, что предложил связаться с этим командиром напрямую и дозвонился до него по военной связи в пункт боевого управления. «Он взял трубку. И говорит: «Привет, брат!» — рассказал президент.

После короткого разговора глава государства передал трубку находившемуся в кабинете офицеру.

В ходе прямой линии Путин также заявил, что ветераны спецоперации обладают значительным потенциалом для трудоустройства и самореализации в гражданской жизни после увольнения со службы.

Глава государства отметил, что участники боевых действий могут успешно проявить себя в различных сферах, проведя параллель с поколением ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Путина, несколько ветеранов уже работают в администрации президента и, по его оценке, эффективно справляются с поставленными задачами.