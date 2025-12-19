 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин рассказал, как офицер обратился к нему словами «привет, брат»

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин рассказал, как офицер обратился к нему словами «привет, брат»
Video

В зоне спецоперации один из офицеров обратился к президенту России Владимиру Путину словами «привет, брат». Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

По словам президента, разговор шел после докладов о ситуации в районе Северска.

Как сообщил Путин, один из командиров, находившийся у него в кабинете, выразил неловкость из-за того, что обсуждает бытовые вопросы и госнаграды, тогда как его товарищ — командир соседней бригады — остается на передовой. Президент уточнил, что речь шла о представителе одного из народов Дагестана, которого собеседник охарактеризовал как опытного и преданного России офицера.

Путин рассказал, что предложил связаться с этим командиром напрямую и дозвонился до него по военной связи в пункт боевого управления. «Он взял трубку. И говорит: «Привет, брат!» — рассказал президент.

После короткого разговора глава государства передал трубку находившемуся в кабинете офицеру.

Путин рассказал о мерах по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

В ходе прямой линии Путин также заявил, что ветераны спецоперации обладают значительным потенциалом для трудоустройства и самореализации в гражданской жизни после увольнения со службы.

Глава государства отметил, что участники боевых действий могут успешно проявить себя в различных сферах, проведя параллель с поколением ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Путина, несколько ветеранов уже работают в администрации президента и, по его оценке, эффективно справляются с поставленными задачами.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Прямая линия Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным зона спецоперации
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин рассказал о мерах по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации
Политика
Путин заявил о поддержке государством разрабатывающих дроны «кулибиных»
Политика
Путин оценил потенциал ветеранов военной операции на гражданке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Запчасти на эти машины подорожали сильнее всего. Антирейтинг Авто, 15:02
Путин оценил Си в качестве союзника России Политика, 15:02
Путин назвал способ кардинально решить проблему с водой в Донбассе Политика, 15:00
Путин назвал условие, при котором не будет новых военных операций Политика, 14:57
Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах Политика, 14:56
СОГАЗ выплатил возмещение пострадавшим в Орске за вред жизни и здоровью Компании, 14:56
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 14:52
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут Общество, 14:50
Путин объяснил, как улучшить демографию в России Общество, 14:48
Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков» Политика, 14:47
Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА Спорт, 14:43
Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика Технологии и медиа, 14:42
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье Политика, 14:39
Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?» Политика, 14:37