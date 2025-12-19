Путин ответил на вопрос о дороге в Коми, дальше которой «пути нет»

Фото: news_kremlin / Telegram

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством вопрос о приведении в нормальное состояние трассы Сыктывкар-Ухта-Усинск-Печора-Нарьян-Мар. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин. РБК ведёт прямую трансляцию и онлайн трансляцию.

Он отметил, что сейчас власти доводят до нормативного состояния региональные дороги. «Здесь несколько важных вопросов — это северный завоз и безопасность на дорогах. Согласен. Прямо сейчас пообещать, что завтра начнут строить, я не могу. Обязательно переговариваю с правительствами, отреагирую обязательно на эти движения, — рассказал Путин.

Во время прямой линии к президенту обратилась журналистка из Республики Коми. Она рассказала, что значительная часть региона и соседний Ненецкий автономный округ «отрезаны от большой земли, поскольку не имеют критичного автомобильного сообщения с центром России». По ее словам, дорога из Москвы заканчивается на территории республики, и «дальше на север пути нет». Журналистка указала, что большая часть трассы Сыктывкар-Ухта-Усинск-Печора-Нарьян-Мар находится «в ужасающем состоянии». Она предложила передать «дорогу жизни» в федеральную собственность.

«Что касается дороги, то это известно. У нас действительно выход в передачу всех участков этой трассы на федеральный уровень. Перед федерацией стоит задача доведения до известных стандартов наших федеральных трасс, эта задача практически выполнена», — отметил Путин.

Материал дополняется.