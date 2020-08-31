Глава Коми пожаловался Путину на состояние дорог в республике

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Врио главы Коми Владимир Уйба в ходе встречи в режиме видеоконференции рассказал президенту России Владимиру Путину, что в республике 234 населенных пункта не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уйба рассказал, что в непогоду эти населенные пункты становятся труднодоступны. «Когда приезжаю, говорю: «Почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идет?» Они говорят: «Дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезем сюда, дорог-то нет?» — сказал он.

Уйба также отметил, что из 4,8 тыс. км муниципальных дорог 3,8 тыс. — это «либо бывший асфальт, [...] либо это земля, глина, суглинок и так далее». Уйба отметил, что дороги являются «рычагом развития» республики.

Счетная палата в начале августа провела проверку, в ходе которой установила, что нормативным требованиям соответствует 44,2% региональных и муниципальных дорог. Как сообщают в ведомстве, протяженность региональных дорого в десять раз больше, чем федеральных (502 201 км против 57 277 км). Но, несмотря на это, из бюджета на региональные дороги выделяется в восемь раз меньше.