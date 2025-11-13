 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Думе предложили ввести отпуск для ветеранов военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, изменения планируется внести в ст. 16 закона «О ветеранах».

Законопроект распространяется на лиц, направлявшихся в зону военной операции на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины, «отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам».

Правительство дополнило список военных, получающих выплаты вместо пенсии
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

5 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате контрактникам, которые в том числе служат на государственной границе России и на территории субъектов, прилегающих к районам проведения военной операции. Документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
военные отпуск Минобороны правительство Госдума

Материалы по теме
Правительство дополнило список военных, получающих выплаты вместо пенсии
Политика
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
Общество
В Госдуме предложили увеличить длительность отпуска
Общество
