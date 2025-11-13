Думе предложили ввести отпуск для ветеранов военной операции

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, изменения планируется внести в ст. 16 закона «О ветеранах».

Законопроект распространяется на лиц, направлявшихся в зону военной операции на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины, «отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам».

5 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате контрактникам, которые в том числе служат на государственной границе России и на территории субъектов, прилегающих к районам проведения военной операции. Документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.