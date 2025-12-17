 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
МВД напомнило о порядке действий при звонках от телефонных мошенников

МВД напомнило гражданам, как действовать, если они стали жертвой телефонных мошенников. Памятку Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России опубликовало в своем телеграм-канале.

Главное правило — немедленно прекратить любой контакт с собеседником, заблокировать его номер и не выполнять инструкции по «проверкам», «возвратам» или «секретным операциям», так как это продолжение мошеннической схемы.

Сразу после этого необходимо позвонить в банк по официальному номеру, чтобы заблокировать карты, отменить или оспорить подозрительные операции, а также сменить пароли доступа. Если деньги были переданы наличными или курьеру, нужно немедленно обратиться в полицию, подробно описав приметы посредника, место и время передачи. Важно также предупредить близких о произошедшем, особенно если есть риск, что мошенники получат доступ к аккаунтам и начнут действовать от имени жертвы.

Никакие доказательства удалять нельзя — переписки, записи звонков, СМС и уведомления от банка необходимо сохранить, сделав скриншоты. Требование злоумышленников «стереть переписку» — стандартный признак обмана.

Также следует проверить устройство, удалив подозрительные приложения, отозвав лишние разрешения и сменив пароли во всех важных аккаунтах, а также подать заявление в полицию лично.

Эти шаги помогут не только в расследовании, но и в возможных дальнейших гражданских процессах, например для оспаривания навязанных кредитов или взыскания средств с дропперов, отметили в ведомстве.

МВД предупредило о мошеннических ботах, выдающих себя за сервис СФР
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее МВД предупреждало, что в мессенджерах и социальных сетях начали появляться мошеннические боты, выдающие себя за сервисы Социального фонда России. Злоумышленники используют официальный логотип и формулировки, схожие с настоящими, чтобы выманивать у граждан номера телефонов и СМС-коды для доступа к порталу «Госуслуги», банковским и другим онлайн-сервисам.

В МВД подчеркивали, что Социальный фонд не оказывает услуги через Telegram, VK и другие мессенджеры, а его сотрудники никогда не запрашивают СМС-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные по телефону, в чатах или через ботов.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
интернет-мошенники Действия МВД мошенники взлом аккаунта

