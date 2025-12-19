 Перейти к основному контенту
В Орле на день отменили занятия в школах после ночной атаки БПЛА

В Орле на день отменили занятия в школах после ночной атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Школах и детских садах в Советском районе города Орла на день отменили занятия. Причина — временные ограничения подачи тепла и горячей воды, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что для детей, родители которых не могут оставить их дома, в детских садах будут работать дежурные группы, которые будут обеспечены автономными источниками обогрева. В школах занятия пройдут в дистанционном формате.

В Орле в результате удара ВСУ была повреждена коммунальная инфраструктура
Политика

Минувшей ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность — в 2:29 и 3:46. В результате атаки БПЛА в городе были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал. «Аварийные бригады принимают все меры, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома как можно быстрее», — написал губернатор Орловской области.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 94 украинских дрона над регионами России. Больше всего — 36 БПЛА — было сбито в небе над Ростовской областью.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Орел Орловская область Андрей Клычков БПЛА дроны электричество тепло горячая вода

