В Орле на день отменили занятия в школах после ночной атаки БПЛА

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Школах и детских садах в Советском районе города Орла на день отменили занятия. Причина — временные ограничения подачи тепла и горячей воды, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что для детей, родители которых не могут оставить их дома, в детских садах будут работать дежурные группы, которые будут обеспечены автономными источниками обогрева. В школах занятия пройдут в дистанционном формате.

Минувшей ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность — в 2:29 и 3:46. В результате атаки БПЛА в городе были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал. «Аварийные бригады принимают все меры, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома как можно быстрее», — написал губернатор Орловской области.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 94 украинских дрона над регионами России. Больше всего — 36 БПЛА — было сбито в небе над Ростовской областью.